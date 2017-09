El gobierno retomará las negociaciones del convenio colectivo de Ponteareas

El gobierno de Ponteareas prevé retomar la agenda de encuentros para lograr un nuevo convenio colectivo, aunque por el momento no ha concretado cuándo será el próximo encuentro.

Desde el equipo de gobierno se niega que estén paralizadas las negociaciones del convenio colectivo del Concello, como aseguró el sindicato CSIF, y afirma que "no solo no están paralizadas sino que en el mes de agosto se les invitó a una nueva reunión que rechazaron al ser un período vacacional en el que no era sencillo cuadrar agendas".

En estos momentos, los responsables del gobierno analizan la viabilidad económica de las propuestas presentadas en su día por los representantes sindicales "de modo que se alcancen cifras que puedan encajar en la capacidad de la tesorería de la hacienda municipal".

La intención del gobierno local, aseguran, "es mejorar la calidad de vida del vecindario, un hecho que pasa primero por el saneamiento de las cuentas, el arranque de los proyectos de mejora de servicios, infraestructuras y atención al ciudadano y la regulación de los puestos de trabajo dentro de la que se establezcan las categorías, las remuneraciones, las titulaciones exigidas y las competencias".

Desde el gobierno recuerdan que fueron ellos quienes pusieron en marcha la negociación del convenio "conscientes de la situación de precariedad laboral que viven desde hace décadas, no solo las trabajadoras de la escuela infantil sino también el resto de los trabajadores del Concello en general".