Benítez: "El próximo paso para peatonalizar la plaza do Calvario será tarea del Concello"

Uxío Benítez, diputado de Mobilidade, se ha mostrado satisfecho por la buena acogida que ha tenido el Estudo de Mobilidade y Espazos Públicos de O Rosal, y sobre este, Benítez ha asegurado que "es perfectamente viable la peatonalización de la plaza do Calvario". Además, el diputado de Mobilidad también ha explicado que "no se trata de un proyecto, sino que es un estudio piloto, por lo que el próximo paso para peatonalizar la plaza do Calvario será tarea del Concello".

Para la realización de este Estudo de Mobilidade se ha solicitado la colaboración de de varios grupos de vecinos y vecinas de O Rosal, a los cuales se les han planteando numerosas encuestas sobre, entre otras cosas, el uso de los vehículos. De todas las encuestas, las principales conclusiones fueron que el uso del coche es excesivo en O Rosal (el 66% del espacio público de la villa lo ocupan actualmente los vehículos) y que los vecinos demandan más zonas verdes. Es decir, una reafirmación de la filosofía que la Diputación de Pontevedra está difundiendo con proyectos como el Plan Móvese, en el que dan prioridad a las personas.

Así pues, en ese proceso de participación por parte de los rosaleiros, hubo consenso en que el mejor modelo para la plaza es la priorización del tránsito peatonal en la Plaza do Calvario. De esta manera, tal y como ha apuntado Uxío Benítez, se pretende que la plaza pase a ser el corazón de una red peatonal, un espacio público de calidad en el que se fomenten las relaciones de convivencia y se pueda caminar con comodidad y seguridad.

Con todo ello, las propuestas que hacen a O Rosal desde la Diputación son, una vez elaborado el Estudo de Mobilidade e Espazos Públicos, son, además de la peatonalización de la plaza principal, potenciar el uso del aparcamiento en la calle Ramón Franco, implantar un aparcamiento alrededor del pabellón deportivo, realizar nuevos itinerarios y sendas entre las parroquias y mejorar las aceras.

No obstante, para llevar a cabo estas propuestas será el Concello de O Rosal el que tenga que llevar a cabo su desarrollo, aunque dicho estudio también servirá como ejemplo piloto para otros municipios de la provincia.