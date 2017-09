Nigrán retira su escombrera ilegal tras 6 años de daños al entorno del río Muíños

Han tenido que pasar seis años de daño ambiental en las inmediaciones del río Muíños y una multa administrativa de 15.000 euros para que el Concello de Nigrán corrija su error y haga desaparecer al fin la escombrera ilegal que instaló en una finca privada anexa a la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) y al punto limpio, en el barrio de Camesella, parroquia de San Pedro. Los trabajos de retirada de residuos han arrancado y está previsto que terminen antes de finalice el año.

El Ayuntamiento ha contratado a la empresa Demoliciones y Excavaciones Darda S.L. para devolver a la parcela, de 4.000 metros cuadrados, a su estado original por 54.450 euros, cantidad que asume con fondos propios. "Co desentullo e restitución da legalidade nestes terreos e co pago da multa, este goberno pecha un dos capítulos máis lamentables da política ambiental do Concello", manifestó ayer el concejal de Medio Ambiente, Diego García Moreira.

La polémica arrancó en 2011. El alcalde, Juan González, por aquel entonces líder de la oposición, denunciaba la creación de un vertedero ilegal a pocos metros del río Muíños por parte de la Administración local, entonces gobernada por el PP, con Alberto Valverde a la cabeza. El exregidor popular llegó a admitir que el Ayuntamiento había vertido desechos de obra en la finca, pero aseguraba que habían sido sus antecesores socialistas los que habían habilitado los terrenos como escombrera.

Fuese quien fuese el promotor, lo cierto es que entre 2011 y 2015 el vertedero aumentó considerablemente con toda clase de residuos. A los escombros municipales se iban sumando electrodomésticos, enseres e incluso restos de poda. El Concello había habilitado un punto limpio a tan solo cien metros, pero tardó meses en abrirlo al público. Así que numerosos vecinos que llevaban sus restos a la instalación y se encontraban sus puertas cerradas terminaban por dejarlos en la finca de Camesella, ya plagada de desechos municipales.

Entretanto, agentes del Seprona de la Guardia Civil abrieron expediente en abril de 2013 por el atentado ecológico, que acabó en la mencionada sanción de 15.000 euros por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que tipificó la infracción como grave en enero de 2015. El gobierno de Valverde la recurrió, pero finalmente el departamento de la Xunta desestimó el recurso el pasado mayo y el Concello abonó la multa en agosto. Según refleja la resolución de la Xunta, el informe del Seprona refleja que el gobierno municipal había reconocido que depositaba los residuos procedentes de distintas obras y de desbroces de parques y jardines públicos.