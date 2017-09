Porriño vive con devoción y diversión su lunes del Cristo

Las fiestas del Cristo de Porriño entraron ayer en su semana final, y serán cerradas con la edición de la fiesta de los callos y recristo.

Los vecinos de la localidad vivieron con intensidad el lunes festivo, por un lado el aspecto religioso con una misa de campaña presidida por el sacerdote don Manuel Riveiro en el Parque del Cristo, cantada por el coro parroquial.

La misa contó con numeroso público y a la misma asistió la alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre (PSdG-PSOE) acompañada por el primer teniente de alcalde, Manuel Carrera Punzón (Uddl).

A continuación de la misa de campaña, que se celebró con buen tiempo, tuvo lugar un concierto de la Banda de Música cultural de Arcade. Esta banda realizó otras otro concierto y un pase nocturno, como colofón de la jornada.

Además la carpa del Roxi acogió talleres para los más pequeños por la tarde.

La Turres Band, animó las calles durante toda la tarde y la plaza Arquitecto Antonio Palacios acogió el espectáculo musical tributo a Queen de América Tributo y Banda de Nash.

Con la jornada de ayer finaliza la primera parte de las fiestas del Cristo, que continuarán a partir derl jueves con la recta final de la llamada fiesta del "Cristo vello", como tradicionalmente se le conoce, y la fiesta de los calles introducida en los años ochenta pero con cambios sustanciales en los últimos años.

Así el jueves tendrá lugar en el Círculo Recreativo Cultural un concierto de piano a cargo de Ivan Fernández y Jamira.

La fiesta de presentación del festival rockero "Montando o Cristo" arranca el viernes 29 de septiembre en las escaleras del Parque do Cristo con la actuación de "Tati's Joplin & The Kozmic Blues Band", una banda tributo a Janis Joplin y a su formación más legendaria.

El sábado 30 de septiembre será el gran día del Montando O Cristo, que se trasladará a la "Carpa do Roxy". La banda coruñesa "Anima" presentará su nuevo trabajo "En Guerra", el grupo vigués "Stoned at Pompeii" desembarca en Porriño con su álbum "Ancroidal" mientras que los tudenses "Blast Off" pondrán la nota de trash metal a Montando O Cristo tras su paso por festivales como el "Resurrection Fest" o el "SWR Barrosellas Metal Fest".