"Para mí Baiona es como una segunda madre y vosotros sois mis hermanos". El doctor Lorenzo Pousa Estévez ya es oficialmente hijo adoptivo de Baiona y con estas palabras agradeció el merecido título a todo el municipio, tanto a las decenas de vecinos que pudieron acompañarlo durante el emotivo acto en el salón de plenos del Concello, como a todos los demás.

Su cariñoso discurso se centró en la gratitud porque el reconocimiento que le ha otorgado el Ayuntamiento a iniciativa popular "es un acto de amor muy grande, el mayor premio que podría tener", dijo. Un cariño que afirmó "mutuo". "A lo largo de todos estos años no tuve pacientes, lo que tuve en Baiona fueron amigos y esto me permitió hacer una medicina humana". Defendió así el cariño como una herramienta imprescindible en su profesión. "El médico nunca es médico completo si no tiene en cuenta a la persona y le coge la mano para decirle 'estoy aquí para ayudarte'", advirtió.

De esa humanidad demostrada a lo largo de sus tres décadas dedicado a la atención sanitaria local surgió la campaña de un grupo de baioneses que recogieron cientos de firmas para reclamar el homenaje institucional, aprobado de forma unánime por parte de la Corporación el pasado junio.

Sobraban los méritos para que Baiona lo "adoptase". Tanto el conselleiro de Sanidade y exalcalde, Jesús Vázquez Almuiña, como el regidor, Ángel Rodal, destacaron sus logros sanitarios a lo largo de su trayectoria en la villa. Después de una lucha incansable, consiguió la construcción del actual centro de salud, inaugurado en 2005. La donación del equipo de ecografía cuando cerró su consulta privada y su labor formativa con sus compañeros hicieron posible que la localidad disponga hoy de tres ecógrafos. "Colocó a Baiona en el mapa sanitario internacional con el Congreso de la Dieta Atlántica", afirmó Almuiña, quien destacó también sus aportaciones a la Medicina con investigaciones sobre la hipertensión.