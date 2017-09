Alumnos de As Neves llegan tarde a clase por la supresión de autobuses

El alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, denuncia que el nuevo Plan de Transporte de la Xunta ha dejado sin servicio a la zona sudoeste del municipio -que cubría la anterior concesión de la empresa Raúl- lo que provoca un grave problema a los alumnos del IES de As Neves y de EFA A Cancela "que no tienen posibilidad de llegar a su centro de estudios antes de las 9.30 horas, ya comenzadas las clases,cuando antes lo hacían media hora antes".

Además de la supresión de líneas, de la falta de información sobre los horarios y del incumplimiento de los mismos, el Concello de As Neves también denuncia que "durante el fin de semana As Neves queda sin servicio de autobuses, por lo que las personas que tienen que ir al Hospital Álvaro Cunqueiro, no cuentan con ninguna línea de nuestro servicio que les permita realizar el desplazamiento".

El gobierno nevense pide que se le permita a los ayuntamientos diseñar "lo que tiene que ser el transporte, que de aquí a 2019, dé una respuesta integral a nuestro territorio", señala Rodríguez Méndez.