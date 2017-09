Gondomar negocia alquileres de fincas privadas para crear más de 300 plazas de parking en el centro

El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, mantiene contactos con varios propietarios de fincas en el centro urbano con el fin de alquilárselas para habilitar nuevas plazas de aparcamiento. Los terrenos se sitúan en las proximidades de la parcela del polémico tanque de tormentas, en el entorno del cuartel de la Guardia Civil y en los alrededores del futuro centro de salud, cuya construcción se retomará en los próximos días, según asegura el Sergas, después de dos años paralizadas. Las tres bolsas de estacionamiento sumarían más de 300 plazas, una cifra "suficiente", valora el regidor, para resolver los problemas de Gondomar.

Las negociaciones se encuentran "avanzadas", según afirma el regidor, aunque los dueños tendrán la última palabra. Además del arrendamiento, Ferreira les ha ofrecido contraprestaciones como la exención de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el mantenimiento de las parcelas libres de maleza por parte de operarios municipales.

Las reiteradas quejas vecinales por falta de estacionamientos y la posible humanización del entorno del Concello -que eliminará unos 25 espacios destinados a turismos y motocicletas si la Diputación otorga finalmente la subvención para afrontar la inversión de 800.000 euros- han llevado al gobierno municipal a buscar alternativas para facilitar "as xestións e as compras na vila, especialmente aos veciños que se desprazan desde as parroquias", señala el alcalde.

Reordenación circulatoria

Estas gestiones se enmarcan en el diseño de un plan de tráfico que el gobierno lleva a cabo en colaboración con la Policía Local y técnicos especializados. Un proyecto, todavía en fase de estudio, que plantea reordenar la circulación en las principales arterias urbanas. "Plantexamos o sentido único ascendente en Elduayen e Eduardo Iglesias, de maneira que tamén poderiamos ampliar o estacionamento con prazas nas dúas marxes ou en diagonal", avanza Ferreira. En cualquier caso, se trata de una reordenación"moi necesaria para modernizar e facer máis confortables as rúas de Gondomar, que levan máis de 50 anos sen cambios", recalca.