Diego Giráldez describe el Porriño más romántico en las fiestas del Cristo

El escritor y periodista Diego Giráldez describió el Porriño más romántico en el pregón de las fiestas del Cristo, que tuvo lugar ayer.

Las vivencias de su vida desde la niñez hasta su hijo, nacido durante las fiestas del Cristo, sirvieron de hilo conductor al narrador porriñés para abarcar numerosos aspectos de la vida de la localidad, y hacer referencia a personajes conocidos y populares y otros más anónimos, también populares en su entorno, pero que son parte de la villa porriñesa.

En la primera parte del pregón indicó que no era el primer Giráldez que subía al balcón de piedra del Concello de Porriño, donde ayer estuvo acompañado por la alcaldesa Eva García de la Torre, destacando que "posiblemente el primero fuera mi bisabuelo, siendo alcalde de la villa en 1923, justo un año antes de que rematasen las obras de este edificio". Después pasaría su padre, concejal en la primera legislatura de la democracia y más tarde pregonero de las fiestas "y a lo mejor no soy el último Giráldez que sube aquí..."

"Este balcón lleva vigilando el trajín de la vida porriñesa, desde hace casi cien años. No sé si lo sabéis, pero aún no esta claro que este balcón tuviera que estar aquí. Parece que a Antonio Palacios no le gustaba este solar para construir el nuevo Ayuntamiento. Demasiado complejo y estrecho. Su idea era emplazar el consistorio en el cruce, pero las familias más poderosas de la villa no lo permitieron. Ellas tenían aquí sus casas y querían una obra de Palacios a su lado", señaló en un momento de su pregón.

Giráldez también se refirió a que las fiestas del Cristo ya se celebraban antes de la construcción del la casa consistorial, y se refirió a la portada de un programa de fiestas de 1916, y a las actividades, donde se incluía una carrera de obstaculos con burros.

"A vila do pequeno"

"Granito Rosa, Antonio Palacios, Polígonos industriais. Claro que si. Pero O Porriño é tamén a vila do pequeno, do que non trascende, porque o mellor prefire quedar aí", dijo el periodista.

El pregón abrió oficialmente las fiestas del Cristo que se iniciaron en la villa porriñesa y dio paso a los días más importantes.

La jornada de ayer incluyó también numerosas actividades festivas, entre ellas un concierto del grupo Camela en la calle de Domingo Bueno. O Cristo do Rap "Festival de Cultura urbana", gigantes y cabezudos y otra animación de calle, formaron parte de esa primera jornada importante de las fiesta del Cristo, que contó también con la actuación de la Banda de Música de Taboexa.