Fomento no cuenta con soluciones viables para eliminar el paso a nivel de Porriño

A día de hoy el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dependiente del Ministerio de Fomento, no cuenta con soluciones viables técnica o económicamente para eliminar el paso a nivel de Porriño, aunque se ha comprometido a iniciar estudios. Esa es la conclusión de la visita ayer a Porriño de la directora general de Explotación y Construcción de ADIF, Isabel Pardo de Vera, acompañada de técnicos de su departamento.

Durante una reunión a la que asistieron los portavoces de los distintos grupos políticos municipales, la alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, pidió que se buscasen soluciones para la eliminación del ferrocarril del centro de la localidad vía soterramiento o planteando el desvío que se había propuesto hace más de diez años, en el estudio de la salida sur de Vigo. Las alegaciones a aquel estudio informativo nunca obtuvieron respuesta.

En su visita a Porriño, la responsable de Adif planteó como medida transitoria, mientras se realizaban los estudios de la solución ideal, colocar unos muros que separasen la vía de la población y un paso subterráneo para peatones.

Este ofrecimiento fue rechazado por la alcaldesa y por los grupos municipales, ya que entienden que las soluciones transitorias se eternizan. "Lo que queremos son soluciones definitivas, vía soterramiento del tren o recuperar el estudio de desvío planteado en su día, cuyo estudio informativo recibió numerosas alegaciones de Porriño y de Mos, que nunca fueron contestadas", apuntó la alcaldesa.

Además la alcaldesa pidió a la responsable de Adif, que mientras la solución definitiva no llegue, que los trenes pasen a una velocidad adecuada para un centro urbano y no a más de cien kilómetros por hora "y que las medidas de seguridad del paso a nivel, como son las barreras, funcionen adecuadamente y no registren fallos". En relación a esto, la regidora entregó a la responsable ferroviaria una lista de incidencias recogidas en los últimos meses por la Policía Local.

La responsable de Adif no compareció ante los medios informativos en el paso a nivel, tal y como había anunciado el Ayuntamiento. En su lugar, Eva García de la Torre explicó el contenido de la reunión y durante la comparecencia de prensa pasaron varios trenes a gran velocidad. También se observaron imprudencias, por ejemplo de un conductor que realizó una maniobra para cruzar en el momento de bajarse las barreras o vecinos que cruzaban la vía con las barreras bajadas diciendo que el tren estaba muy lejos. Durante la visita una docena de vecinos mostraron una pancarta de EU-Son con el lema "Solución o paso a nivel, xa".