García de la Torre: "La única solución al paso a nivel es cambiar el trazado de la línea"

El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) ha planteado a la corporación de O Porriño (Pontevedra) cerrar el paso a nivel situado en el centro del casco urbano al tráfico de coches, de manera que solo puedan cruzar, mediante pasos subterráneos, los peatones, y habilitar un paso elevado para vehículos unos metros más adelante de donde encuentra ahora el paso a nivel.

Ésta ha sido la propuesta que ha traído bajo el brazo la directora general de Explotación y Construcción de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la reunión que ha mantenido este jueves con la alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre, y con los representantes de los grupos municipales.

Según ha explicado la propia regidora en declaraciones a los medios, el Ayuntamiento ha trasladado a la directiva de Adif los problemas de seguridad del paso a nivel, y el organismo, así como los técnicos de Fomento, han propuesto eliminar el paso a nivel para los coches, construyendo una barrera que 'encajone' la vía en este tramo, y habilitando pasos subterráneos para vehículos. A ello se sumaría la construcción de un paso elevado para coches unos metros más adelante.

"Esto sería consolidar la situación actual", ha advertido García de la Torre, quien ha subrayado que O Porriño "no contempla otra solución" que no sea el cambio del trazado, para que las vías no pasen por el centro de la localidad.

A ese respecto, ha señalado que los responsables de Adif han mostrado "buena disposición" de retomar esa alternativa (que ya se había estudiado en 2006, vinculada a la salida sur de Vigo). Se trata, en todo caso, de una actuación que requiere el consenso de varias administraciones y de los municipios de O Porriño y Mos, pero la alcaldesa ha incidido en que "hay que empezar a ver que esto se mueve".



Máxima seguridad

Mientras que no se ejecuta esa solución definitiva, la regidora de O Porriño ha exigido que se revisen las medidas de seguridad del paso a nivel, ya que existen incidencias relacionadas con el funcionamiento de la barreras, y con la gran velocidad a la que los trenes atraviesan el centro de la villa.

Eva García de la Torre ha apuntado que las actuales barreras "no siempre se bajan cuando deben" y están colocadas de tal manera que "no impiden el paso de los peatones". Por ello, ha insistido en que la "única" solución definitiva es "eliminar el trazado ferroviario por el centro de O Porriño".

Además, según ha puntualizado, Fomento ha descartado el soterramiento de las vías a su paso por la localidad, por su complejidad técnicas y por el alto coste económico. A ello se suma el hecho de que el ministerio "se olvidó" de este municipio en su plan de eliminación de pasos a nivel en todo el Estado.

"Yo no voy a imponer ninguna solución, pero sí que voy a impedir la segregación de una parte de O Porriño, con una barrera que, además, no garantiza la seguridad", ha insistido, en alusión a las medidas que han propuesto este jueves los técnicos de Adif.

A ese respecto, la alcaldesa ha recordado el descarrilamiento del Tren Celta ocurrido hace un año pocos metros antes de la estación de tren de este pueblo. Si el accidente hubiera ocurrido solo unos metros más adelante, "estaríamos lamentando una catástrofe", ha advertido, dada la proximidad a las vías de comercios, establecimientos hosteleros, viviendas y la plaza de abastos.