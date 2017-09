La plaga de ratas en el comedor del colegio de A Cañiza enfrenta al alcalde con Educación

El alcalde de A Cañiza, Miguel Domínguez (PP), culpó ayer al jefe territorial de Educación de Pontevedra, César Pérez Ares, también del PP, de no haber actuado con celeridad en el problema de la plaga de roedores en el comedor del colegio de A Cañiza.

Después de que Pérez Ares informase que había tenido conocimiento del problema el día 28 de agosto, tal y como recoge un teletipo de Europapress de la mañana de ayer, el alcalde montó en cólera y aseguró que "a mí no me llama mentiroso nadie".

En una reunión con un nutrido grupo de madres y padres, el regidor de A Cañiza informó de los hechos y dio a conocer los documentos de comunicación a la jefatura, el primero un correo electrónico del 17 de agosto en el que enviaba el informe del capitán de la Brilat que denunció la existencia de la plaga de ratas. "El informe nos lo entregó el capitán de la Brilat el día 14 de agosto, el día 15 fue festivo general y el 16 fue festivo en A Cañiza, el día 17 se lo enviamos por e-mail", dice Domínguez.

El alcalde añade que el día 21 como el jefe territorial no reaccionaba, fue personalmente a entrevistarse con él a Pontevedra "y se lo entregué en mano", pero además "lo registré, porque vi en él falta de interés... Ahora no me puede decir que hasta el día 28 no se enteró".

Pero más aún, el alcalde, indica que el día 27 como no se actuaba desde Educación decidió dar parte a Sanidade "porque era mi obligación".

El regidor explicó que tras los trabajos de control, ahora se está a la espera de que se confirme el fin de la presencia de los roedores para abrir el comedor y dijo que "el Concello asumió todos los gastos, que no nos corresponderían, como la limpieza, la obra de taponamiento que señaló Sanidade y la eliminación de los roedores a través de una empresa de control de plagas".

El alcalde llamó a los padres a la tranquilidad porque el problema "está solucionado desde el primer día, porque se inició el tratamiento de eliminación de ratas", si bien ha recordado que el comedor permanecerá cerrado hasta tener los resultados de las pruebas bacterianas.