Rafa Villar gaña o X Premio Victoriano Taibo co poemario "Erosións"

O escritor Rafa Villar é o gañador da décima edición do Certame Poético Victoriano Taibo polo poemario "Erosións". O xurado do premio que convocan o Instituto de Estudos Miñoráns e o Concello de Gondomar deu a coñecer onte o nome do vencedor e destacou a obra pola combinación "da paixón e da intimidade cunha exquisita sinxeleza e intensidade lírica, froito dun coidadoso traballo de construcción poética na que desaparecen as concrecións de xénero para converter os poemas na expresión total do amor".

O autor, nacido en Cee en 1968, é un destacado poeta da chamada promoción dos 90, que recibiu prestixiosos premios ao longo da súa traxectoria como o Fermín Bouza Brey para autores novos no ano 92, o Curuxa de humor literario, o Cómaros Verdes do Concello de Vilagarcía ou o Cidade de Ourense de poesía.

É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, foi voceiro da plataforma Nunca Máis, parte da directiva da Asociación de Escritores en Lingua Galega e un dos fundadores da editora Letras de Cal.

A cerimonia de entrega do Victoriano Taibo está prevista o vindeiro 18 de novembro no auditorio municipal Lois Tobío de Gondomar.