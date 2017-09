Nueve de cada diez conductores tudenses se ponen el cinturón de seguridad

La Policía Local de Tui ha realizado esta semana una campaña de vigilancia y sensibilización sobre el uso del cinturón de seguridad. que ha coincidido con la vuelta al colegio de los jóvenes. Con dicha acción preventiva que se ha llevado a cabo en las vías urbanas del municipio, han concluído que nueve de cada diez conductores se pone el cinturón de seguridad.

Explican desde la comandancia de la Policía Local tudense que "la gente en el casco urbano, sobre todo por la zona de la corredera, se relajan y se quitan el cinturón. Piensan que cuando se trata de distancias cortas no hay peligro de tener un accidente pero no es así". Por tal motivo, cada quincena, los locales realizan este tipo de acciones. Respecto a esta última, que finaliza hoy domingo, comentan que "el balance ha sido positivo ya que sólo uno de cada diez conductores no utiliza el cinturón de seguridad".

A aquellos que han obviado la norma, se les ha multado con 200 euros y la sustracción de tres puntos del carné de conducir, ya que figura como una falta grave en el reglamento general de circulación.