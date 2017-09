Baiona "cuela" el 24 por ciento de los terrenos del campo de golf a Oia por error

El proyecto del campo de golf de Baredo abre un nuevo conflicto de lindes entre los concellos de Baiona y Oia. Todavía sin resolver la titularidad del faro de Silleiro entre ambas administraciones, el Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas das Costeiras que propone el Ayuntamiento baionés sitúa unos 160.000 metros cuadrados del complejo deportivo -el 24% del total de su superficie- en terrenos del municipio vecino, concretamente en la parroquia de Mougás. Se trata de un error cartográfico, según indican portavoces de la plataforma ecologista SOS Groba y del colectivo cultural Instituto de Estudos Miñoráns, que formularán alegaciones al respecto.

Una equivocación que "usurpa" espacio a la comunidad de montes de Mougás, que ya reclamaba hace año y medio la propiedad del entorno del emblemático faro. Ahora volverá a defender lo que también considera suyo tierra adentro. Así lo anunció ayer su presidente, Venancio Miniño, a través de las redes sociales. "Obviamente comunicaremos dicho error...es más, vamos a adjuntar planos para indicar donde está el error. Por lo tanto, hiciésemos o no alegación, el monte es imprescriptible, y por lo tanto, nunca prescribirá nuestra propiedad", manifestaba. Este diario trató de ponerse en contacto sin éxito con el representante de esta sociedad mancomunada, quien se manifiesta abierto a la expropación y a la correspondiente indemnización a través de su muro de Facebook."En todo caso, 165.000 metros cuadrados a 3 euros/m2= 495.000 euros. Sería convinte pensalo. Igual hasta é positivo", señala.

De "cúmulo de despropósitos" calificaban ayer Xilberte Manso y Xosé Lois Vilar, portavoces de SOS Groba, el planeamiento del campo de golf. Los recursos del colectivo se centrarán en el impacto patrimonial, paisajístico y ambiental. Pero también en las "incongruencias" técnicas. Por un lado, solicitarán la suspensión de la exposición pública porque "non están dispoñibles todos os documentos que se indican". Por otro, tras "patear" el terreno y comprobar los mojones oficiales, afirman que "o equipo redactor fixo o proxecto sobre unha cartografía que está mal, a que tén a Xunta colgada na súa web. A real e válida e os marcos tradicionais indican que a franxa oeste dos terreos son de Mougás e non se está plantexando a iniciativa como supramunicipal".

De hecho, en el Concello de Oia no hai constancia de ninguna notificación al respecto, según asegura su alcaldesa, Cristina Correa. Pero no habrá enfrentamiento institucional con Baiona por este asunto, como tampoco lo hay sobre la eterna disputa sobre el emblemático faro. El regidor baionés, Ángel Rodal tampoco es consciente del error e incluso muestra sus dudas. "Entiendo que el planeamiento se hizo con los planos del Plan Xeral, que se rige por la delimitación del Instituto Geográfico Nacional, pero habrá que verlo", afirma. En todo caso, recuerda que el documento está en una fase de corrección a través de las alegaciones y se muestra dispuesto a enmendar el fallo. "Si realmente esos terrenos no son de Baiona, obviamente no pueden estar", concluye.