El medievo conquista el Miño

La ciudad de Tui se encuentra celebrando la segunda edición del Festival da Historia Arraiana, por lo que en el día de ayer tuvieron lugar diferentes actividades, entre las que destacó una prueba popular en kayaks por las aguas del Miño. En dicha prueba los participantes debían ir ataviados por prendas medievales, aunque también estaba permitido dar rienda suelta a la imaginación. Marcos y David, vestidos de bufones, fueron los ganadores.

Cuando en Tui el reloj dio ayer las 12.00 horas, la ciudad regresó a la Edad Media con el Festival da Historia Arraiana y la primera de las actividades encargadas de realizar este viaje en el tiempo fue "Á conquista do Miño". Esta novedad de la segunda edición de Arraianos consistió en una carrera en kayaks por aguas del Miño con unos participantes muy peculiares.

El escuadrón de la muerte y La muerte, Bufón y Fufifufi, El huesito veloz o Los piratiñas del Miño Jesús fueron algunos de los encargados en dar vida a esta primera edición de "Á conquista do Miño", cuyo único requisito para participar era ir ataviados con vestimenta inspirada en la Edad Media. No obstante, la organización dejaba dar rienda suelta a la imaginación y los resultados fueron disfraces de bufones, piratas, caballeros y "esqueletos vikingos".

La prueba consistió en salir en kayak desde la playa de A Mariña hasta el Puente Internacional, y una vez allí elegir una cinta de color, la cual sería el pasaporte hasta el premio, ya que a cada premio le correspondía un color. Sin embargo, a pesar de haber ocho embarcaciones, solo había seis cintas de colores, por lo que los menos afortunados se quedaron sin su regalo.

Ganadores

La embarcación que realizó el recorrido en el menor tiempo posible y por tanto se proclamó vencedora de esta primera edición de "Á conquista do Miño" fue la de la pareja formada por Bufón y Fufifufi, nombres artísticos de Marcos y su sobrino David de 7 años. Ambos disfrazados de bufones, sacaron una gran ventaja al resto de competidores y portando con ellos la cinta de color verde, se llevaron a casa una cafetera. No se equivocaban cuando al principio de la prueba dijeron que "venimos a ganar".

Detrás de Marcos y David hubo un empate entre el kayak en el que participaban El escuadrón de la muerte y La muerte y la embarcación de Noe y Pablo, dos jóvenes procedentes de A Coruña. Ambas parejas portaban la cinta amarilla por lo que los tudenses, El escuadrón de la muerte y La muerte, cedieron el premio a los visitantes.

No fueron muchos los participantes en esta prueba popular en kayak, sin embargo los asistentes pasaron un buen rato y no faltaron ni las risas ni la lluvia. Pero las condiciones meteorológicas no impidieron que Tui regresara en el día de ayer al Medievo, primero con "Á conquista do Miño" y más tarde con varias actividades a lo largo de la jornada como las justas medievales, los desfiles, los espectáculos, los mercadillos, las leyendas y los mitos.

Además, la ciudad se vistió con sus mejores galas y las calles del casco histórico y algunos establecimientos se engalanaron con adornos medievales, consiguiendo así una retrospectiva de Tui durante la época comprendida entre el siglo V y el siglo XV.