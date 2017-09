La Xunta declara Area Fofa contaminada y Nigrán la acusa de "persecución"

Ya son dos las playas de Nigrán contaminadas por aguas fecales, según los datos de la Xunta. El Ejecutivo gallego informó ayer de la existencia de un índice elevado de bacteria Escherichia Coli en Area Fofa, en Panxón, próxima a la desembocadura del río Muíños, en Praia América, donde se mantiene el exceso del mismo microorganismo detectado hace apenas un mes. El Concello colocó carteles que desaconsejan el baño la tarde del miércoles nada más recibir la comunicación autonómica para evitar otro expediente sancionador como el que el Gobierno le ha abierto por no informar de inmediato a la población en el caso de su principal arenal. Pero la polémica vuelve a estar servida. El alcalde, Juan González, tacha de "persecución" la actitud del Gobierno gallego, al que acusa de "mentir unha vez máis para danar a imaxe do municipio e intentar que a xente non veña a Nigrán despois dun verán espectacular".

El regidor realizó ayer estas declaraciones convencido de que no existe ningún índice elevado de los mencionados gérmenes en las aguas fecales en Area Fofa. Mostró un informe realizado ayer mismo por la empresa concesionaria del servicio municipal de saneamiento y abastecimiento de agua, Aqualia, a la que no le consta ningún vertido de residuales ni en la actualidad ni recientemente. Pero las mediciones de la Xunta apuntan a una proporción de 1.700 unidades de la bacteria por cada 100 mililitros de agua en esta playa y de 2.000 en el caso del río Muíños, precintado para evitar el acceso de bañistas a los que se informa de la prohibición de meterse en el agua con letreros. "Son valores superiores aos aceptables que desaconsellan o baño", indica su comunicado oficial, que advierte asimismo del "elevado risco sanitario de que os usuarios se vexan afectados por cadros intestinais e/ou dermatolóxicos" e insta a la población a "concienciarse das consecuencias de bañarse na situación actual".

González no duda en que son "intereses políticos" los que mueven a la Xunta y apunta directamente al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, por ser el coordinador comarcal del PP. Afirma que "confunde o cargo orgánico no partido co cargo institucionale busca a confontración de xeito lamentable".

Precisamente el grupo municipal del PP de Nigrán anunció ayer que solicitará que el alcalde "pague de su bolsillo" la sanción que la Xunta imponga al Concello por no informar de inmediato a los bañistas "del episodio de contaminación de Praia América", ya que lo consideran el único responsable "por su dejadez e incapacidad de gestión".