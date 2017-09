Una exposición que se abre este sábado en Mos recoge los recuerdos del ferrocarril

La biblioteca del Pazo de Mos acogió la presentación de la exposición "Lembranzas do Ferrocarril, pasado, presente e futuro" a la que asistieron Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, Sara Cebreiro, concejal de Política Social, Cultura y Turismo; los organizadores de la muestra José C. Cabaleiro y Óscar Carrera -no asistió Nilsa J. González Solla, también organizadora-, el presidente de la Fundación Pazo de Mos, Manuel Barciela, y el presidente de la Asociación de Vecinos Santa Baia de Mos, Agapito Lorenzo.

La muestra acoge piezas antiguas restauradas de incalculable valor histórico y material, así como fotografías, piezas a escala -algunas hechas a mano- y maquetas de gran interés. El sábado 9 de septiembre, fecha de inauguración de la exposición, estará presente a partir de las 18.00 horas de la tarde Antón Lorenzo, interventor de RENFE en activo; y realizará una visita guiada por todas las salas que integran la muestra.

El viernes 22 de septiembre a las 20.30 horas comenzará una mesa redonda sobre el tema "Los caminos de hierro" con la participación de distintas personas relacionadas con el mundo del ferrocarril, también están previstas otras actividades.

La muestra podrá ser visitada en el Pazo de Mos desde el 9 hasta el 30 de septiembre. Las maquetas de trenes que se exponen en la muestra funcionarán de martes a viernes de 17.00 horas a 20.00 horas, los sábados de 10.30 horas a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas y los domingos de 10.30 horas a 13.00 horas. Los teléfonos para obtener más información sobre esta exposición son 669 888 699 y 620 102 506.