Ducho, no noso corazón

No Choco estamos de loito e queremos expresar o pésame polo pasamento de Cándido Orge 'Ducho', unha persoa que é parte da nosa historia ó ser fundador do club xunto co seu irmán José Orge 'Sesé'.

O amor de Ducho polo fútbol e por esta entidade foi moito máis alá de establecer unha sinatura. Durante anos foi alma do Choco, home que levou o peso da entidade e que viviu por e para o club. Encargado das cuestións do equipo no campo de Santa Mariña e cando pechaba a instalación, trasladábase á oficina na praza da Constitución.

Nos inicios compartiu moitas horas con Sesé e con Secundino e Sitos, tamén irmáns e xogadores do primeiro equipo. Directivo, adestrador do conxunto xuvenil e tamén un pioneiro como director deportivo, cando non existían. Isto é porque pasaba moitos domingos pola mañá na pista da Xunqueira onde os nenos en idade infantil xogaban os seus partidos. Cando chegaba ó inicio da tempada, aqueles rapaces que amosaban máis habilidades eran os que tentaba fichar Ducho para incorporalos ó equipo xuvenil. En definitiva, un home fundamental na historia do Club Deportivo Choco dende a súa fundación, en xuño de 1953.

Onte, os 90 anos, finou Ducho, pero o seu traballo quedará para sempre na memoria de centos e centos de redondeláns que pasaron polos distintos equipos da entidade. E tamén, polo intenso traballo de persoas como Ducho nos inicios, que sempre son duros, agora o Choco vive o que, probablemente, é o mellor momento da súa historia.

Traballar cada día con amor e dedicación o club é a mellor maneira de honrar a memoria de Cándido Orge 'Ducho'. Sempre estará no corazón do Club Deportivo Choco.

*Presidente do CD Choco