El alcalde de Gondomar amenaza con sacar a los vecinos a la calle por el bus metropolitano

A punto de arrancar el curso escolar, Gondomar continúa fuera del plan de transporte metropolitano de la Xunta junto con Vigo. La Corporación aprobó el pasado enero adherirse al proyecto casi dos años después de su puesta en marcha en doce municipios del área, pero sigue al margen. Su alcalde, Francisco Ferreira, afirmó ayer que ha solicitado una nueva reunión con dirigentes de la Dirección Xeral de Transportes para desbloquear el asunto y, si la semana que viene no recibe el expediente listo para firmar, movilizará a los vecinos. "Levamos oito meses esperando e queremos unha explicación. Se non a dan, sairemos á rúa", aseguró.

El regidor sospecha que el Ejecutivo gallego ejerce "unha vinganza sobre Gondomar porque non entramos cando o fixeron os demais". "Aquí vendettas, as xustas. Os veciños non poden beneficiarse dos descontos e os mozos da gratuidade da tarxeta xove. Esiximos o mesmo trato que o resto dos concellos", afirmó.

El BNG denuncia a Melytour

Ferreira realizó estas declaraciones horas de que el BNG denunciase públicamente la eliminación de servicios a las parroquias de Chaín, Morgadáns, Peitieiros y Couso. La empresa ha argumentado ante el Ayuntamiento que los autobuses de mayor tamaño no pueden acceder a la Rúa Emigrante y sufren daños con los pasos de peatones elevados de dicha calle y la Rúa Pereiras. La Policía Local ha recibido dos avisos en los dos últimos meses de usuarios que denunciaban la suspensión de líneas. Ferreira ha exigido a la compañía que cumpla con los trayectos, pero recalca que es la Xunta la que tiene las competencias y la que puede autorizar a la compañía a utilizar vehículos más pequeños en este recorrido.