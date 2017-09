La tensión regresa a la lonja al intentar la Xunta decomisar 90 kilos de percebe

La crisis del percebe generó ayer un nuevo episodio de tensión en la lonja de Baiona. Unos cuarenta mariscadores del sector de a flote impidieron a los agentes del Servizo de Gardacostas de la Xunta el decomiso de sus capturas del día, en torno a 90 kilos, guardadas en la cámara frigorífica que los efectivos autonómicos habían precintado. La intervención de las autoridades ocasionó enfrentamientos verbales entre los presentes y gritos contra la patrona mayor, Susana González, y la presidenta de la Agrupación de Percebeiros, Isabel González. Ambas partes avisaron a las fuerzas de seguridad y en el lugar se personaron tres patrullas de la Guardia Civil y una de la Policía Local para garantizar la seguridad. Finalmente, la subasta se desarrolló una vez más de forma agitada, aunque sin incidencias.

El conflicto que enfrenta desde hace más de un año al sector a flote con la dirección del pósito revivía ya por la mañana. El motivo, otra vez la distinta interpretación de las condiciones del mar, desfavorables para los mariscadores embarcados, que decidieron faenar por tierra "por seguridad", según explicaban.

La normativa les impide hacerlo, según han reiterado en diversas ocasiones desde la Consellería do Mar y desde la Cofradía, si no existe una alerta meteorológica oficial. Por eso los guardacostas se presentaron en el litoral para requisarles la mercancía.

Versiones

Pero los percebeiros afectados insisten en que no es necesario que exista una alerta para considerar que el oleaje o el mar de fondo pone en peligro sus vidas, por lo que se negaron a entregar las capturas, que trasladaron como de costumbre a la cámara de la lonja hasta la hora de la venta, las 15.30. "El percebe fue extraído de forma legal y no hay motivo para que se lo lleven. Es el sustento de nuestras familias", defendieron. La versión de la presidenta del pósito es otra. "Decidiron faenar por terra incumprindo a normativa porque onte [por el lunes] atopáronse con que os percebeiros de a pé venderon máis caro o percebe ca eles. Teñen a súa zona esquilmada polo furtivismo que eles mesmos practican e non lles interesa traballar aí, senon arrasar o recurso do sector de a pé", argumentó.

Fue al llegar al puerto cuando se encontraron con la nevera bloqueada por los guardacostas, dispuestos otra vez a intervenir el marisco. Surgió entonces la trifulca que generó gritos y protestas, de manera que unos y otros solicitaron la presencia de las fuerzas de seguridad.

Amenaza de embargo

Finalmente, la subasta arrancó con poco más de una hora de retraso y con todas las capturas sobre las bancadas. Eso sí, Susana González advirtió de que la Consellería notificará una orden a la Cofradía para que embargue los beneficios de las ventas de ayer a los supuestos infractores, extremo que el sector a flote considera "inviable" desde el punto de vista legal, ya que "el percebe no fue decomisado". "En ningún caso se podría comercializar un producto requisado", reiteraron.