La coral Ventos do Val participó en un ciclo en Santander

La Coral Polifónica Ventos do Val, de Petelos, participó el pasado fin de semana en Santander en el VI Ciclo Coral Verano Musical 2017. El concierto de Ventos do Val incluido en este ciclo se realizó en la Iglesia San Vicente de Guriezo, atendiendo a una petición del Coro de Cámara Gaudia Música (Escolanía de Guriezo Cantabria). Junto con la Coral Ventos do Val participaron la Coral Polifónica Santa María de Cueto (Santander) y la Coral Zozoak Abesbatza de Getxo (Vizcaya). "La Coral Ventos do Val, se ha marcado cómo objetivo el de representar con orgullo al municipio de Mos y cantar canciones del folclore gallego fuera de la Comunidad Autónoma", indicaron.