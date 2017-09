Los alfombristas, satisfechos por la presencia en Santiago

La gestora de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas felicitó ayer a los alfombristas de la Asociación Corpus As Monxas y colaboradores, que se desplazaron a Santiago de Compostela los días 2 y 3 para participar en el evento "Alfombras No Camiño De Santiago, arte efimera pra Paz no Mundo". También agradecieron al Concello de Ponteareas el apoyo recibido y a la directora de Turismo de la Xunta, Nava Castro "su deferencia con la delegación ponteareana". Satisfechos, extienden las felicitaciones a la Comisión Internacional de Alfombristas de Arte Efímera, a la Federació Catalana d'Entitats Catifaires y a la Coordinadora de Alfombristas Galegos "y con especial cariño a nuestros amigos alfombristas de Bueu por la labor logística desarrollada ya que sin ellos no hubiera sido posible".