Quejas por el mal estado de los apeaderos de Cesantes y A Picota

Haciéndose eco de quejas de los usuarios del ferrocarril, el PSOE de Redondela denuncia la falta de mantenimiento de los apeaderos de Cesantes y A Picota. Pintadas, papeleras rotas, marquesinas en mal estado y falta de iluminación centran las críticas de "abandono" de las instalaciones, una situación que los socialistas achacan al PP.

"Estos estragos en los apeaderos están ocasionando que los vecinos que los utilizan a diario para desplazarse hasta Vigo, Pontevedra o Santiago sobre todo en periodo universitario, se quejen por el mal estado de ambos", señalan desde el grupo de la oposición.

Para el PSOE, la responsabilidad es del PP que "no sólo abandona estos apeaderos, si no que no tiene ningún interés por los servicios ferroviarios en Redondela". Como ejemplo ponen los "comentarios hechos por el grupo municipal del PP sobre la nueva estación de Os Eidos, que catalogaron en diversas ocasiones como 'champiñón' o 'mamotreto". Los socialistas afirman que la estación de Os Eidos "gracias a la mala gestión del gobieno local carece de frecuencias en el transporte de media y larga distancia, y de personal pese a las numerosas demandas realizadas para solventar ambas cuestiones".

El grupo socialista considera que el hecho de que no se construyese un nuevo apeadero en Chapela a pesar de que ya había presupuesto para ello supone "otra prueba más del abandono del PP al transporte ferroviario".