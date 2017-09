El Trail do Berete parte del pabellón de Chapela

La primera edición del Trail do Berete reunirá hoy a más de 300 corredores que partirán a las 9 horas desde el pabellón de Chapela para recorrer puntos de interés como los Muíños do Rego do Fondón, el Castro de Negros, Monte Penide o Mámoa do Rei. Durante la competición, la explanada del pabellón acogerá actividades para acompañantes así como el avituallamiento.