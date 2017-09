Porriño realizará una actuación para rehabilitar los miradores de As Gándaras

El concejal de Medio Ambiente del Concello de Porriño, Marcelino Coto, aseguró ayer que el Concello realizará una actuación para rehabilitar los miradores de As Gándaras de Budiño y ya ha reforzado las tareas de limpieza de la zona.

Toda la zona pública principal del humedal de As Gándaras esta siendo usada como un territorio "cruising" donde personas de diferentes edades acuden para mantener relaciones sexuales con desconocidos y la ruta se anuncia en páginas especializadas de internet.

Sobre esto, el concejal aseguró que el Ayuntamiento no tiene ninguna ordenanza ni competencias para prohibir una práctica individual de personas libres y destacó que desde que ocupa la concejalía e incluso anteriormente "no se tienen conocimientos de incidentes, más bien diría que no existieron".

Con todo el Concello ha puesto en marcha un protocolo para visitas organizadas a la zona, como por ejemplo colegios públicos, y una patrulla de la Policía Local les acompaña en el recorrido.

Asegura que se han mantenido reuniones con Policía y Guardia Civil, y se realizan patrullas o se vigila la zona, pero siempre respetando la libertad de las personas que se encuentran en la misma.

Otras acciones que se han realizado es la de prohibir la entrada de vehículos a las proximidades "pero no se puede hacer pues es una zona donde existen fincas particulares y los propietarios necesitan pasar a las mismas".

En la rehabilitación de los miradores participará la Xunta de Galicia "y ya hemos solicitado una subvención para ello", indicó Coto.

Por otra parte, se esta realizando en otras zonas de los humedales tareas de rehabilitación, como en el viejo proyecto de aula de la naturaleza que fue completamente demolido "y ahora estamos realizando un trabajo de restauración ambiental con la colaboración de voluntarios incluidos en el proyecto "Valora Natura".