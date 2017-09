Las quedades sexuales por internet en As Gándaras de Budiño amedrentan a los vecinos

"Eran sobre las 17.00 horas de la tarde, entre semana, fui con mi sobrino pequeño a enseñarle por primera vez el mirador del parque natural de As Gándaras en el que tengo muchos recuerdos de cuando era joven y solo llegué a la zona de aparcamiento inicial vi unos siete coches. En los vehículos, hombres tanto dentro como entre los árboles se nos quedaron mirando, di media vuelta con el coche y marchamos". Este es el testimonio de un vecino de Porriño, que al acudir, tras muchos años, a la zona de las lagunas de As Gándaras se encontró con la práctica masiva de "cruising" , que es como se conoce a la iniciativa relacionada con encontrar un compañero sexual de forma anónima, discreta y sin ataduras, en lugares públicos pero lejos de las miradas extrañas.

El paraje natural se anuncia en diversas páginas web que promueven este tipo de quedadas entre personas desconocidas con textos como "Área natural As Gándaras. O Porriño. Cruising al lado de Faurecia, primera calle a la derecha después del parque de bomberos. Horario: Todo el día. Afluencia: Alta. Intimidad: Alta."

Las indicaciones dadas no engañan, el paraje antes frecuentado por vecinos del municipio y excursionistas es, tal y como comenta uno de los vecinos más cercanos al lugar , "un continuo vaivén de coches que se dedican a "eso", desde hace más de cuatro años. "Un día fui a un terreno que tengo y me encontré allí a un hombre desnudo. Sobre todo y por lo que menos me gusta es porque los niños ya no pueden ir allí en ningún momento del día", afirma.

Otra de las vecinas próximas a la entrada de la zona, explicaba que se siente amedrentada y dice que "ya no me acerco a ese lugar, preferiría que estuviera más limpio pero yo ahí no puedo hacer nada".

Tras aparcar y dejar atrás el cartel que anuncia la entrada al observatorio de aves de As Gándaras, se pueden observar calcetines, multitud de pañuelos de papel y residuos varios. La madera que estructura los tres miradores se encuentran en avanzado estado de deterioro y desde éstos ya no se avistan las lagunas sino el avance de la maleza y de las personas que se acercan para la practica el "cruising", durante buena parte del día y de la noche.