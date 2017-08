Salceda servirá más de 21.000 raciones en la Festa dos Callos

El próximo domingo, día 3 de septiembre, Salceda de Caselas estará de celebración con el aniversario de los 25 años de la Festa dos Callos, una cita gastronómica ya consolidada y que busca convertirse en Fiesta de Interés Turístico. Así, en la jornada del domingo las previsiones de los organizadores cifran en más de 21.000 las raciones de callos que se servirán en esta fiesta de la que será pregonero el músico Suso Vaamonde.

Los detalles de esta nueva edición fueron desarrollados en el día de ayer en la Casa de la Cultura de Salceda, y allí el jefe de cocina de Frigolouro, Alejandro Alonso, adelantó que "la previsión es hacer las mismas cantidades del año pasado y un poquito más". Las cantidades previstas son 2.000 kilos de vientre vacuno, 950 de carne de ternera, 2.500 de garbanzos, 450 de lacón y casi 400 Kg de chorizo.

Con los ingredientes listos, de madrugada, a las 2.00 horas, comenzarán a calentarse los fogones de la Plaza do Concello para empezar a servir los callos a partir de las 9.30 horas, momento en el que abrirá el despacho de billetes. El precio de la ración, que incluye plato de callos, taza de vino y pan, será de 8 euros, mientras que los que prefieran llevarse los callos a casa tendrán que abonar 6 euros, y también habrá callos sin gluten para celíacos.

El vino encargado de maridar este menú será el tinto Manuel d´Amaro, de Bodegas Señorío de Rubiós, que contará también con un stand para todos aquellos que quieran degustar hasta ocho tipos de vinos diferentes, blancos y tintos, de esta bodega con Denominación de Origen Rías Baixas. El precio de la copa de vino en el stand será de 2 euros, con posibilidad de alquiler de copa abonando una fianza. "Una oportunidad de probar esta colección de Manuel d´Amaro casi inaccesible para el público, cuya copa en otros sitios cuesta 4 euros", quiso destacar Antonio Méndez, responsable de Bodegas Señorío de Rubiós.

Por otro lado, la concejala de Cultura, Teresa Pérez, adelantó la agenda de actividades que completarán la programación de la Festa dos Callos. Como novedad, la edil de Cultura destacó la recuperación de la "Salceda Hip Hop", que no pudo celebrarse en la pasada edición. Esta cita tendrá lugar el viernes, 1 de septiembre, con un circuito de Pump Track en O Torrón, a las 17.00 horas, y un concierto de Hip Hop en la Plaza do Concello a las 23.00 horas. Y el sábado, día 2, como preludio al día grande, tendrán lugar el concierto de "Cantares do Brión", en el Auditorio Municipal, y el tradicional Serán dos Callos, en la Plaza do Concello a las 22.30 horas.

Por último, el domingo, día grande de la fiesta, a las 12.00 horas será el turno de la lectura del pregón, a cargo del músico Suso Vaamonde, sobre el cual Teresa Pérez dijo que "ya es casi como de casa". Además el domingo también habrá animación infantil, a las 18.00 horas, Feria de agricultura ecológica y artesanía, y un espectáculo conjunto de la Banda Cultural de Salceda y el pregonero de esta XXV Festa dos Callos.

También cabe destacar la intervención del alcalde, Marcos Besada, en la presentación, que adelantó que la Xunta y el Concello están trabajando para que el evento sea reconocido como Fiesta de Interés Turístico. "Un justo reconocimiento para esta fiesta que cumple este año sus bodas de plata", manifestó Marcos Besada.