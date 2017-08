Ponteareas urge a la Xunta y al Estado constituir una comisión para construir la circunvalación

La urgencia de constituir la comisión de seguimiento para la construcción de la conocida como variante o circunvalación de Ponteareas fue uno de los temas a tratar en la reunión que ayer mantuvieron en el Concello todos los grupos políticos con colectivos sociales de Areas, Arnoso y Xinzo, afectados por el paso de la Nacional 120, que atraviesa estos núcleos de población. Pues, precisamente, para aliviar el tráfico de este vial, que soporta el paso de unos 16.000 vehículos diarios, la circunvalación de conexión entre la autovía A-52, desde el enlace de Moreira, y el núcleo urbano de la villa del Tea es una de las soluciones, junto con la puesta en marcha de otras mejoras en materia de seguridad.

El alcalde Xosé Represas considera que "estamos en un momento crucial para el futuro de Ponteareas, un momento en el que es imprescindible la coordinación de las obras de las distintas administraciones en una misma dirección y activar la ejecución de actuaciones prioritarias por las que llevamos tantos años esperando". Añadiendo, que con la puesta en marcha de distintas actuaciones del programa financiado con fondos europeos Ponteareas Hábitat Saludable, "lo mejor será que rememos todos en la misma dirección".

Represas explicó que ha demando a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio y al Ministerio de Fomento la constitución de esta comisión de seguimiento "tal y como ya se comprometieron Ana Pastor y Ethel Vázquez en mayo de 2015". El alcalde le trasladó la urgencia de iniciar los trabajos, pues "no hay tiempo que perder, es necesario pasar de los compromisos que figuran en los presupuestos del Estado a los hechos, para que no pase otro año sin gastar en la circunvalación el dinero previsto para 2017".

Este año se anunciaba que el Ministerio de Fomento contemplaba una partida económica de 19,2 millones para la construcción de la variante, distribuida en cuatro anualidades, 200.000 euros para 2017, 3 millones para 2018, 7 para 2019 y otros 9 para 2020. Además, para mejorar la seguridad de la N-120 a su paso por Ponteareas, el proyecto presupuestario recogía dos partidas, una para este año de 1,2 millones y otra para 2018 de un millón.

En este sentido, el alcalde de Ponteareas recordó que en el pasado año 2016 "el Ministerio de Fomento y la Xunta anunciaran que destinaban 540.000 euros para la circunvalación, importe que se perdió sin que ninguna de las dos administraciones avanzaran nada en la redacción y tramitación del proyecto". Así, Represas manifestaba que "la gente nos pide responsabilidades a los políticos y que nos dejemos de anuncios propagandísticos cuando vienen elecciones. Ahora Fomento y la Xunta tienen una buena oportunidad de pasar de los papeles a los hechos, y más aún cuando existe un compromiso plurianual para realizar la circunvalación".

El alcalde apeló a la unidad y se mostró seguro de que "si ven que estamos unidos en la defensa de los intereses y prioridades de Ponteareas, activarán la constitución de la comisión y podremos avanzar para lograr este objetivo por el que llevamos esperando desde hace veinte años".