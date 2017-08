Denuncian que el cierre del taller mecánico de Ponteareas esconde una privatización

Alternativa Ciudadana de Ponteareas (ACiP) ha denunciado que el cierre del taller mecánico del Concello de Ponteareas "esconde una privatización encubierta del gobierno municipal" y asegura que se están enviando a talleres privados los vehículos y maquinaria a reparar, "malgastando más de 60.000 euros hasta la fecha". Su portavoz, Juan Carlos Carrera recuerda que cuando los que gobiernan estaban en la oposición defendían el funcionamiento del taller mecánico municipal preguntándose entonces "qué es lo que cambió". Añade que "cualquier concello de este tamaño tiene un taller propio con el que ahorra miles de euros en reparaciones y revisiones". Además, indica que existen "favoritismos personalizados" a la hora de enviar los vehículos a un determinado taller, "en algún caso de fuera de Ponteareas", y que la propuesta de cambio de puesto del trabajador asignado al taller es "un acuerdo ilegal, sin respetar los procedimientos reglados por ley, teniendo que ser el propio pleno el que apruebe dicho cambio".

Por su parte, desde el Concello aseguran que "no hay privatización ni favoritismos, lo que hacemos es aprovechar lo mejor posible para dar un buen servicio a los vecinos" e indican que los gastos en reparación se reducieron a la mitad respecto a años anteriores, no superando los 30.000 euros. Además, añaden que el taller solo cuenta con un auxiliar "y es inviable que se haga cargo porque precisaríamos un oficial que no podemos contratar por culpa de la Ley Montoro".