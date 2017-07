Pasillo de honor a 38 años de docencia

Casi cuatro décadas enseñando. Más de veinte años como profesor del instituto Pino Manso. Cifras merecedoras de un sentido homenaje, como fue el que decenas de alumnos le dedicaron, por sorpresa, a la persona que los versó siendo adolescentes en las materias de Geografía e Historia.

"Me engañaron como a un chino; me hicieron dar la última clase en el piso más alto del instituto y al acabar me encontré con eso". Con lo que se encontró Moncho Iglesias, profesor de Geografía e Historia, fueron varias decenas de alumnos formando un pasillo honorífico a lo largo de las instalaciones del IES Pino Manso, instituto porriñés en el que Iglesias ha desarrollado la mayoría de su trayectoria docente. "Es un homenaje que para mí fue el mejor regalo que podían hacer, porque creo que justifica todos estos años de profesión".

Moncho se encuentra estos días en Alquézar, un municipio de la provincia de Huesca en el que ha aprovechado para visitar la ruta de las pasarelas sobre el río Vero, en lo que es su primer viaje de vacaciones. "No me jubilo oficialmente hasta el próximo mes de agosto, pero mi última clase fue aquella del mes de junio; he estado 38 años como docente y más de 20 dando clase en el Pino Manso", señala Iglesias, con una mezcla de orgullo y de agradecimiento: "en este centro me he encontrado con alumnos y profesores excepcionales; la calidad docente y, sobre todo, humana de mis compañeros en el Pino Manso no la había visto antes".

José Ramón Iglesias Veiga, conocido por todos como Moncho, ha impartido todos estos años las materias de Geografía e Historia en los cursos de 1º y 2º de ESO. Natural de Sanguiñeda (Mos) y residente en Vigo desde hace muchos años, aunque no descarta dar "algunas clases a mayores para quitarme el mono", tiene pensado centrarse a partir de ahora precisamente en la investigación dentro de las áreas que durante tantos años ha enseñado a miles de pupilos. Una buena noticia para el ramo, dado que Moncho es Doctor en Historia y actual vicepresidente del Instituto de Estudios Vigueses.