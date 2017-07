Más de la mitad de los solicitantes se quedan sin plaza pública de guardería en Ponteareas

Un curso más la escuela infantil municipal de Ponteareas registra una lista de espera importante dejando latente la necesidad de más plazas públicas en el municipio. Realizada la primera baremación tras la solicitud de reserva de matrícula, más de la mitad de los niños se han quedado en lista de espera, así de los 118 niños de 0 a 3 años que solicitaron entrar para el próximo curso escolar solo consiguieron plaza 53. Hay que tener en cuenta que de las 115 plazas que dispone la guardería, gran parte ya son ocupadas por el alumnado que renueva matrícula.

Ante estos datos, y teniendo en cuenta una población de 734 niños de 0 a 3 años (según datos del IGE a fecha 25 de enero de 2017) y un número total 115 plazas públicas, se concluye que no se cumple la ratio recomendada por la Unión Europea, que aconseja a los estados miembros ofertar plazas de carácter público para el 33% de la población de la franja de edad susceptible de hacer uso del servicio. Por lo que en este caso no se alcanzaría ni el 15% y tendrían que ofertarse unas 259 plazas para así cumplir la ratio. De esta manera, ni con la apertura de la nueva guardería, que estaría integrada en la red Galiña Azul, se cumpliría, pues con las 74 nuevas plazas que se ofertarían tampoco se alcanzaría la cifra recomendada.

En este sentido, desde el gobierno local señalan que esta nueva escuela sigue pendiente del Plan Xeral, "siendo una prioridad tan pronto el PXOM esté aprobado definitivamente, ante la demanda existente", señala la concejala de Bienestar Social, Verónica Carrera.

La intención del gobierno es continuar con la escuela municipal aunque en los últimos ejercicios haya sido un servicio no obligatorio con más de 300.000 euros de déficit anual. En su momento, el alcalde Xosé Represas indicaba que "queremos que la Xunta asuma la escuela infantil municipal o que nos den el dinero que cuesta, porque si no es una competencia propia, no tenemos ningún problema en gestionarla como hasta ahora pero que nos den una aportación económica para ello".

No nacidos

Uno de los aspectos que la escuela infantil municipal de Ponteareas contempla y que otras no es la posibilidad de que se solicite plaza para un niño que aún no nació. Así, la concejala señala que aún quedan pendientes por baremar 12 niños para los cuales se solicitó reserva de matrícula y que aún no nacieron. No obstante, estos pasarán a engrosar la lista de espera, "aunque cabe la posibilidad de que si solicitan turno de tarde sí obtengan plaza, ya que aún hay disponibles 15, pues todos los que conforman esa lista de espera son niños para los que se solicita turno de mañana; a todos ellos se les ofrecerá ahora esa posibilidad", señala Carrera.

La escuela abre de lunes a viernes en horario de 07.30 a 20.30 horas, hasta las 15.30 horas el mes de julio, cerrando en agosto. La plantilla se compone de una veintena de trabajadores que además del cuidado de los pequeños en el aula, atiende a los servicios de comedor para comidas y meriendas, apoyo y asesoramiento pedagógico a las familias, integración y de atención temprana a niños con dificultades de desarrollo o discapacidad.