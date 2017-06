El Concello de As Neves convoca una plaza de administrativo

As Neves ha convocado convocar la oposición libre para la provisión en régimen de interinidad de una plaza de funcionario de administración general, escala administrativa. El puesto, que está encuadrado en los presupuestos dentro del grupo C, tendrá funciones consistentes en tareas administrativas de trámite y colaboración o cualquier otra relacionada con la categoría del puesto y semejantes que le sean encomendados por los superiores jerárquicos y resulten precisas, todas las eres funciones inherentes el área de Secretaría ­Intervención. As bases pueden consultarse en la sede electrónica o en la web: concelloasneves.sedelectronica.gal.