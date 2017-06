Dieciséis alfombristas que ya son de plata

El cierre de la última edición del Corpus volvió a dejar a los alfombristas con la satisfacción del trabajo bien hecho. Festivo local precisamente dedicado a la figura del trabajador de alfombras florales, sirvió, un año más, para reconocer los años de dedicación de 16 personas que han contribuido a la difusión de una tradición centenaria. El acto de entrega de medallas incluyó un reconocimiento al exalcalde José Castro, propuesto por el colectivo alfombrista.

La jornada final del Corpus siempre es emotiva. Está diseñada de tal manera que los y las alfombristas suelen mezclar el cansancio de los días previos de trabajo con la satisfacción de de recibir lo que se siente como un merecido reconocimiento. Ayer era festivo en Ponteareas, precisamente por ser el día del año dedicado a la figura del alfombrista.

La programación prevista comenzaba ya por la mañana, con animación infantil en la Praza Maior. Por la tarde tuvo lugar una ofrenda floral In Memoriam en el Monumento al Alfrombrista, acompañado por la música de la Banda de Gaitas Tremiñado. Inmediatamente después, el foco se trasladó, como es habitual en el día de cierre del Corpus, al Auditorio Reveriano Soutullo.

Atmósfera de gala y de tributo. Nada mejor que ver la recompensa de años alfombrando delante de una audiencia entendida y con el reconocimiento brindado en tu propia casa. Los homenajeados este año fueron Luís Santiago Hernández Díaz (Alfombra de La Orotava); Teresa Novoa Freita (Praza Bugallal); María Victoria González Cardama (Rúa de Oriente); Manuel Dasilva Dasilva (Praza Maior - Primer Tramo); Maria del Pilar Castro Domínguez, a título póstumo (Praza Maior); José Manuel Gil Rodríguez (Cruceiro de San Gregorio); José Manuel Peixoto Souto (Rúa dos Ferreiros); Hortensia Álvarez Bargiela (Rúa Ferreiros- San Roque); Teresa Tato Alonso (Rúa Dr. Fdez de la Vega - Fonte do Baratillo); Manuel Martínez López (Rúa Dr. Fdez de la Vega - 2º tramo); María Gema Neves Rodríguez (Rúa Dr. Fdez de la Vega - Cantón de Boavista); Jorge Ferreira Pérez (Rúa Reveriano Soutullo- A Castiñeira); Rosa Casal Amorín (Rúa Reveriano Soutullo - AA.VV. Pena do Equilibrio de Arcos ); Abelina Rodríguez Martínez (Rúa Reveriano Soutullo - As Monxas); Ramón Domínguez Meiriño (Rúa Reveriano Soutullo); y Agripina Davila Peña (Avda- da Constitución - A Xiralda).

La jornada se cerró con un concierto de la orquesta Olympus. También en el día de ayer, la edil de Cultura, Hortensia Bautista, señaló que "el aumento de visitantes llegados desde toda Galica, desde Madrid, otras comunidades del Estado español y desde el estranjero, unido a la participación de los alfombristas italianos y portugueses, supone una nueva confirmación de la interancionalización del Corpus de Ponteareas".