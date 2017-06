Noche de alfombras florales y calor

La previsiones eran benévolas este año con el trabajo de los alfombristas y afortunadamente se acabaron confirmando. Ni lluvia ni nada que se le pareciera asomó durante la noche en la que nadie duerme en Ponteareas. Temperaturas propias de la época casi estival en la que nos encontramos y cielo estrellado para iluminar los 1.000 metros alfombrados con flores en diferentes calles del casco urbano que hoy reciben al Santísimo.

La previsión decía que iba a ser una noche calurosa y la previsión no falló. Estrellada y húmeda, la madrugada de confección de los tapices dejó, eso sí, tranquilos los ánimos de todos los alfombristas de Ponteareas, que sin duda prefieren las altas temperaturas a la lluvia que hizo acto de presencia el año pasado. El "marcado" empezó, como suele ser habitual, antes de que cayera el sol, pero los secretos mejor guardados durante meses sólo se empezaron a vislumbrar bien entrada la madrugada, cuando los muchos curiosos que este año se están acercando a la villa del Tea pudieron apreciar los diseños, siempre novedosos, del kilómetro de alfombras florales que adornó el casco urbano de la villa.

"Es un código no escrito, nadie dice adelanta nada del diseño de la alfombra antes de hacerla". Lo explica Pili, que lleva dos años participando en la elaboración de la alfombra de uno de los portales de la calle Reveriano Soutullo. "El año pasado pinté y coloqué hasta el final", explica la propia Pili, mientras se dispone a empezar con la faena de este año.

Cerca de Pili está Dolores, en el portal de Fernández de la Vega. Dolores lleva más de 30 años alfombrando y explica que la gran mayoría de los vecinos de Ponteareas ayudan que cada año la tradición salga bien, sobre todo en las tareas de recogida del material. "Hemos estado muchos días con la árnica, después con la mimosa y desde el jueves con la flor, sobre todo hortensia, que hemos recogido hasta hoy (sábado)". Dolores teme que el calor estropee un poco la hortensia, pero se muestra confiada en el buen resultado final.

En el mismo tapiz de Dolores trabaja José, que ya está degustando el viaje a La Orotava (Tenerife) que hará mañana lunes. "Cada año, una calle va a La Orotava a hacer la alfombra", apunta; "este año nos toca a nosotros". José se queja de la "poca cantidad de hortensia" y señala que la árnica "hemos ido hasta A Guarda y Portugal a recogerla; esto lleva mucho trabajo".

Hay un punto clave en el recorrido que hoy hará la procesión del Santísimo: la rúa Oriente. En esta calle se produce la espectacular lluvia de pétalos. "Es algo maravilloso, porque la calle es estrecha y las flores se echan desde ambos lados; este año no hay rosas pero echaremos hortensias muy deshechas para que cuando caigan no molesten". La que habla es Maruja, que lleva 70 años alfombrando y que trabaja en el número 4 de la mencionada calle. "Nunca hemos repetido diseño salvo una vez, que nos había gustado mucho y decidimos volver a hacerlo, aunque no quedó exactamente igual porque la calle tenía una estructura diferente". Maruja habla con palabras pero sobre todo con orgullo al animar a personas que no hayan visto nunca el Corpus a visitar hoy Ponteareas: "hay más sitios con esta tradición, pero yo creo que como Ponteareas, ninguno, merece la pena venir y la gente suele volver después de la primera vez".

Hoy desfila el Santísimo. La noche fue enteramente ocupada en adornar el municipio para recibirlo. Como invitados, además de La Orotava y Monçao, este año también está Gerano, localidad italiana.