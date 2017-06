New day, el grupo de Amparo Llanos, se incorpora al cartel del festival Vive Nigrán

La organización del festival Vive Nigrán confirma la incorporación a su cartel de New Day, banda liderada por la ex Dover Amparo Llanos, y del grupo ourensano Los Amigos de los Músicos. A estos dos nuevos fichajes se suman las bandas ya previamente anunciadas Lanas Bistecs, Joe Crepúsculo, Viva Suecia y Basanta.

New Day, que estará en el escenario Mahou de Vive Nigrán, es un proyecto de la cantante y guitarrista Amparo Llanos y Samuel Titos (ambos ex Dover) junto al baterista Jota Armijos (ex Fuckaine). La formación, que surgió la finales de 2016 a partir de la disolución de Dover, confirmó su presencia en dos festivales en Galicia, Noroeste (A Coruña) y Vive Nigrán. La banda llevará las canciones de su primer trabajo, "Sunrise".