Mos se adhiere a un protocolo de detección de violencia de género entre trabajadores

El Concello de Mos se adhirió el pasado 23 de mayo al protocolo de detección y tratamiento entre los trabajadores municipales de situaciones de violencia de género producidas dentro y fuera de los lugares de trabajo. El Consistorio también ha confirmado su integración, después de ser aprobado ayer por la tarde en Junta de Gobierno Local, al protocolo de colaboración entre la Secretaría Xeral de Igualdade y la Fegamp para establecer una Red de Entidades Locales en contra de la Violencia de Género. Así lo informaron la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y la concejal mosense de Política Social, Sara Cebreiro.

Dicho protocolo establece las bases de coordinación de los recursos dirigidos a sensibilizar en la lucha y prevención de la violencia de género tales como información, formación, asistencia a las víctimas, intercambio de experiencias, manual de buenas prácticas, etcétera.

Importante logro

La ejecutiva municipal entiende que estas dos nuevas acciones "vienen a reforzar el importante logro de conseguir para el municipio mosense un Centro de Información a la Mujer (CIM) propio que abrió sus puertas el pasado 1 de junio". El horario de atención es los lunes y miércoles, de 9.00 horas a 14.00 horas, y la atención jurídica los martes y viernes de 09.00 horas a 14.00 horas y los jueves de 15.30 horas a 20.30 horas. El edificio municipal en el que se encuentran los departamentos de Urbanismo y Servicios Social contaba con dos estancias vacías y disponibles para destinar la este nuevo centro, que además, se encuentra ubicado a escasos metros de la Casa Consistorial.

A este respecto, el grupo municipal del Partido Socialista de Mos ha emitido un comunicado en el que asegura que el "el viernes día 2 a las 12:00 horas las instalaciones estaban cerradas y el martes día 6 se produjo la misma situación".

Desde la portavocía socialista dicen "no entender por qué el gobierno local quiere llevarse la gloria de un proyecto que venden como suyo pero que a la hora de la verdad no ofrece un buen servicio al vecindario, queriendo demostrar una vez más la falta de rigurosidad que se muestra desde la Alcaldía de Mos, ya que en la prensa sale vendiendo la apertura de las instalaciones pero a la hora de la verdad el servicio no funciona correctamente", asegura el PSOE mosense. La queja de los socialistas se produjo este mismo mes a través de un comunicado y a través de su perfil oficial en algunas redes sociales.