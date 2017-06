Dos torneos de fútbol en As Baloutas

Este fin de semana se celebrarán dos torneos de fútbol con motivo de las Festas da Rosa. Uno será hoy, sábado 17 de junio a partir de las 10.00 horas en el Campo de Fútbol de As Baloutas, donde se disputará el Trofeo Festa da Rosa de fútbol base en el que participarán el Club Louro Tameiga, el Rápido de Bouzas, la Asociación Deportiva Vila do Corpus, y la Unión Deportiva Mos. Mañana se disputará el IX Trofeo Festa da Rosa Memorial Juan Estévez "Nené", que tendrá lugar también en el Campo de Fútbol de As Baloutas a partir de las 18.00 horas.