El BNG propone que sea Augas de Galicia la que asuma la gestión del Consorcio

El BNG de O Porriño propone que sea Augas de Galicia el organismo que asuma la gestión y fiscalización de las cuentas del Consorcio de Augas do Louro. La formación señala en un comunicado que ya había advertido de "los riesgos que suponía que el organismo estuviese adscrito al Concello de Porriño". El portavoz nacionalista, Pedro Pereira, indica que el BNG "siempre mantuvo la misma postura, no podemos decir lo mismo de PP y de PSOE, pues cuando gobernaba, el PP votó a favor de que Porriño asumiese la fiscalización del Consorcio, con las consecuencias que ahora vemos, pero cuando pasó a la oposición, votó en contra". Pereira afirma que "el PSOE hizo un viaje a la inversa, no apoyó la modificación de los estatutos en la anterior legislatura y ahora, hasta en dos ocasiones, votó a favor de que el Consorcio estuviese adscrito al Concello de Porriño".

El Bloque porriñés estima que "si, tal y como se desprende de las últimas informaciones, hay un desajuste en el superávit del Consorcio que provoca la imposibilidad de ejecutar obras previstas, eso va a incidir negativamente en el presupuesto de Porriño porque el desequilibrio financiero del Consorcio implica que Porriño deberá reajustar sus cuentas y aplicar las restricciones contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria del señor Montoro". El BNG considera que "no puede ser que un concello con las carencias en recursos que hoy por hoy tiene Porriño asuma el cargo de gestionar un servicio para 60 mil personas y cargue con las consecuencias que pueda provocar un mal funcionamiento del ente supramunicipal".