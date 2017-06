Aparecen pintadas ofensivas en la escultura de la Virxe do Carme

La escultura de la Virxe do Carme situada en la playa de Cesantes apareció con pintadas con mensajes en contra de la religión, como "Somos as netas das bruxas que non puidestes matar" y "Relixión=inquisición". Desde la comisión de las Festas do Carme expresaron su indignación por estos hechos que entienden ofensivos y que suponen un ataque a "una sociedad libre, en la que cada uno puede tener sus pensamientos, creencias y convicciones, ya sean políticas, religiosas o de cualquier otro tipo". Esta escultura de la Virxe do Carme se instaló junto a la capilla de la playa de A Punta hace tres años. La obra, realizada en granito de 2,70 metros de alto y 1,20 de ancho, fue esculpida por la Escola de Canteiros de la Diputación.