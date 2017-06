Nidia Arévalo Gómez: "Si el Celta llama a nuestra puerta es porque tenemos el Plan Xeral aprobado"

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se encuentra estos días en plena celebración de las fiestas de la Rosa, su fiesta mayor, pero con una agenda apretada para atender no solo las responsabilidades del Concello, sino las de portavoz de la oposición en la Diputación y la de vicepresidenta provincial del PP. En el ecuador de la legislatura parece buen momento para hacer cuentas.

- Dos años de legislatura ¿Puede usted con todo sin que nada de los que hace se resienta?

- Quizás se resiente algo mi familia, ahora tengo una niña que a medida que va creciendo me necesita más, pero dedico al Concello mucho tiempo y compagino perfectamente mi trabajo como portavoz de la oposición en la Diputación y vicepresidenta del partido. Creo que los resultados están a la vista.

- Si se refiere a que el PP prepara una moción de censura en Tui...

- No (Sonríe). Yo no sé si se prepara una moción de censura en Tui. Si los votos dan para una moción de censura en Tui se hará si se decide localmente, tendrán que tener un programa, un candidato... Pero ellos son los que tienen que decidirlo. El PP solo quiere unión y fuimos Tourís y yo los que abrimos la vía del diálogo en un momento que las posturas parecían muy enfrentadas. Creo que es importante la unión porque se ha demostrado que nuestra desunión beneficia a los rivales. En Tui pasó eso y lo que queremos en el partido, ya lo ha dicho nuestro presidente, es que en las próximas elecciones no vuelva a pasar.

-Alcaldesa, ¿el Celta de Vigo se instalará en Mos?

- Lo primero que tengo que decir es que toda esta expectativa, la llamada a nuestra puerta, la atención que está teniendo Mos en ver si es posible... se produce porque Mos tiene Plan Xeral. Nosotros tenemos un documento, en el que puede ser necesaria alguna modificación, que no tiene nadie. Es decir, hicimos los deberes y a nuestro Ayuntamiento pueden venir muchas iniciativas empresariales, comerciales, deportivas... Nosotros recibimos la llamada del Celta y es para nosotros una buena noticia que el Celta se fije en Mos, les hemos escuchado y vemos si Mos tiene posibilidades, que las tiene. Otra cosa es que se puedan llevar adelante. Antes de que Mos se manifieste tienen que producirse otros pasos, pero desde luego la puerta de Mos está abierta. Yo creo que cualquier alcalde o alcaldesa de Galicia estaría encantado si le ofrecen instalar una ciudad deportiva de un equipo de primera división en su municipio.

- De partida, algunas críticas ha recibido por la buena disposición de llevarse a Mos el Celta de Vigo...

- Muchos aficionados del Celta me critican y yo no tengo nada que ver entre los problemas que existen entre el Concello de Vigo y el Celta. Quizás esas críticas no están bien orientadas porque a la alcaldesa de Mos los vecinos la votaron para que defienda los intereses de Mos, y eso es lo que estoy haciendo. En todo caso, creo que hay que entender Vigo como el "Gran Vigo" y Mos, para lo bueno y para lo malo, está pegado a Vigo, sufrimos las infraestructuras de la gran ciudad, dimos cobijo a empresas, a centros de enseñanza de élite con alumnos de Vigo, al mercantil, a parte de su aeropuerto, de su universidad... Yo no veo problema en que la ciudad deportiva del Celta esté en Mos y creo que muchos vigueses lo ven de la misma forma, como uno de los centros de servicios que somos de Vigo si el Celta estuviese en Mos, estaría en Vigo.

- También se cumplen dos años de su trabajo como portavoz de la oposición en la Diputación de Ponvedra. ¿Como valora esta experiencia?

- Creo que han sido dos años muy intensos en los cuales, en contra de lo que se dice, hemos demostrado que el PP también sabe estar en la oposición. Creo que es un trabajo de un equipo de diputados y diputadas provinciales del PP que son responsables y que han trabajado muchísimo. Creo que hemos sido capaces de demostrar que la diputación hay un gobierno inexistente, con la provincia paralizada.