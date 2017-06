O Rosal acogerá esta noche el V Concerto Coral Ecos do Verán

El Auditorio Municipal de O Rosal acogerá hoy el "V Concerto Coral Ecos do Verán", que tendrá lugar a las 21.00 horas. En dicho evento participarán tres corales de diferentes lugares, desde Portugal hasta los propios anfitriones de O Rosal. Estas serán la Coral San Mateus, de Portugal, la Coral Polifónica Santa María, de As Neves, y el Coro Ecos do Folón, de O Rosal.