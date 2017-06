Una valla erótica en pleno centro urbano abre la polémica en Gondomar

Una valla publicitaria de contenido erótico desató ayer la polémica en Gondomar. Apareció en pleno centro urbano, en la Avenida Diego Sarmiento, en las proximidades del río Miñor y de varios bloques de viviendas. Se trata del anuncio de la fiesta de aniversario de un club de alterne en el que aparecen las imágenes de los actores porno Nacho Vidal y Susy Gala, ambos con el torso descubierto.

La alarma generada a pie de calle y en las redes sociales llevó al gobierno municipal a tomar medidas. "Polo momento non imos retiralo sen máis porque non podemos tomar a xustiza pola nosa man", manifestó el alcalde, el socialista Francisco Ferreira, quien requirió a la Policía Local un informe y la localización de la propiedad del panel. Hoy mismo solicitará una valoración jurídica al secretario municipal y trasladará el asunto a los juzgados "para que sexa un xuíz ou mesmo un fiscal o que se pronuncie sobre a conveniencia de retirar o cartel ou non".

La Policía no ve infracción

Y es que la primera impresión de los policías municipales apunta a que no hay infracción en las imágenes. "Non se aprecia alteración do orde público, nin se exhiben órganos nin se incita á prostitución", explican. Gondomar carece de ordenanza que regule este tipo de casos, según señalan.

De ahí que el regidor llame a la "cautela". "A min, de entrada, non me gusta esta imaxe no centro do pobo, pero debemos seguir os procedementos pertinentes". Ferreira asegura que el anuncio forma parte de una campaña que también se ha desplegado por localidades como Vigo y Mos, por lo que contactará con ambos ayuntamientos para ver qué pasos siguen al respecto.

Más tajante se mostró la concejala de Igualdade, Nuria Lameiro, también del PSOE. "Tomaremos medidas para eliminar esta publicidade sexista lamentable canto antes", dijo. La asesoría jurídica del Centro de Información á Muller (CIM) del Concello también se pronunciará en las próximas horas y la propia edil aseguró ayer que denunciará hoy el anuncio ante el Observatorio da Publicidade de la Secretaría de Igualdade de la Xunta y ante el Instituto da Muller.

Los socios de gobierno de Manifesto Miñor también defienden la retirada urgente del cartel. "Hai que retirar todos os valados porque son antiestéticos e este, en concreto, hay que borralo xa polo seu contido improcedente e sexista, pro utilizar de novo a imaxe das mulleres como reclamo. Estou convencido de que o alcalde e a concelleira de Igualdade non van tolerar iso", dijo su portavoz, Antonio Araúxo, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.

Plan integral de retirada

La valla podría tener los días contados, independientemente de su contenido. La controversia del anuncio del prostíbulo coincide con la intención del gobierno local, anunciada hace un mes por el alcalde, de retirar las catorce que se reparten por el municipio. "Xa iniciamos xestións coa Demarcación de Carreteras e coas empresas para eliminar os paneis porque son elementos de contaminación visual e paisaxística, pero os trámites son lentos", explicó el alcalde.