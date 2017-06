Manuel Conde Docampo: "El mayor reconocimiento es el que recibo cada día de la gente; me siento querido y respetado"

El fundador del Grupo Casa Paco 81, Manuel Conde Docampo, recibirá hoy en la localidad coruñesa de Noia la distinción al mérito deportivo de Galicia, un reconocimiento otorgado por la Secretaría Xeral para o Deporte por su trayectoria notoria y ejemplar de más de treinta años en el ámbito de deportivo con la cantera del fútbol redondelano.

-¿Cómo recibió la noticia de la distinción?

-Fue una sorpresa porque no lo esperaba. Me enviaron la copia de la publicación del Diario Oficial de Galicia en el que aparecía mi nombre y no lo creía. Aún no lo he asimilado del todo porque es una gran responsabilidad.

-Supongo que estará satisfecho por el reconocimiento.

-Por supuesto que estoy contento y me hace mucha ilusión. Además, es un orgullo por el alcance que tiene esta distinción en toda Galicia. Pero para mí el mayor reconocimiento es el que me hace la gente todos los días cuando paseo por la calle, cuando me saludan continuamente, me ofrecen su amistad. Eso es lo que me hace sentir querido y respetado.

-Este galardón también destaca su trabajo durante tantos años al frente del club Casa Paco y los éxitos conseguidos.

-Siempre digo que esta es mi pasión y lo que me gusta hacer; me da la vida. Aquí somos todos una familia y el que pasa por este equipo siempre queda unido a él de alguna manera. El cariño que sienten por este club se transmite de generación en generación, y me siento orgulloso de ello.

-¿Hasta cuándo seguirá vinculado al fútbol?

-Seguiré toda la vida mientras tenga fuerzas. Este es mi mundo, donde disfruto y soy feliz. La relación personal que tengo con los jugadores de los distintos equipos y con sus familias es muy estrecha, me preocupo por ellos y les ayudo en lo que puedo. Siempre tiendo la mano a todo el mundo, pero en especial a la juventud. El lema de nuestro club es "deporte, convivencia y amistad", unos valores que inculcamos a los niños.

-Precisamente esa labor es la que habrá valorado la Secretaría Xeral para o Deporte para otorgar la distinción.

-En este club es tan importante como aprender a jugar al fútbol que los niños se relacionen, que hagan amistades, que disfruten y lo pasen bien. La mejor victoria que podemos lograr es ver a los niños felices, para mí ese es el mayor trofeo que uno puede conseguir.

-También es importante para Redondela que se reconozca la labor de un vecino del municipio.

-Yo siempre presumo de ser de Redondela a cualquier sitio al que vaya. Cuando tengo oportunidad hago patria y le hablo a todo el mundo de este pueblo porque estoy orgulloso de ser "choqueiro".