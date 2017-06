Gondomar organiza la yincana familiar "Tras as pegadas do conde"

En el marco de la programación del Ano do Conde, el Concello de Gondomar organiza este sábado, día 10, una yincana familiar titulada "Tras as pegadas do conde de Gondomar". La actividad pretende fomentar el ocio en familia entre los participantes, que superarán pruebas en torno a la historia de Diego Sarmiento de Acuña por parejas. Los interesados pueden inscribirse llamando al 986 369746.