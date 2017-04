Esta es la "mentira" de la alcaldesa de Mos que La Sexta ha viralizado

El grupo municipal GañaMos pidió en el pleno de ayer la dimisión de la alcaldesa, Nidia Arévalo, por lo que considera "una falta de honestidad y honradez al presentar de forma continuada un currículum con titulación de Licenciada en Químicas que resultó ser falsa". La plataforma en la que GañaMos encontró esta información es la web del PP provincial en Pontevedra.

El PP asegura que fue un error y que ya se ha corregido. El portavoz de GañaMos, Francisco Troitiño, entiende que "el hecho de haber mantenido esa titulación inexistente en el currículo político durante tanto tiempo, obedece a una promoción pública intencionada e invalida las declaraciones de que fue un error de alguien".

Según GañaMos, "la alcaldesa ya contestó que no piensa dimitir y los demás grupos políticos no manifestaron opinión al respecto". Concluye la formación afirmando que "GañaMos no valora especialmente las titulaciones académicas como requisito para hacer un buen trabajo público, pero inventar titulaciones para promocionarse resulta un engaño y falta de honestidad".

La polémica se ha convertido en un asunto que ha traspaso las fronteras del muncipio, especialmente después de la airada reacción que la regidora tuvo al ser interpelada por La Sexta a las puertas del consistorio. "Es increíble que tenga a la Sexta esperando toda la mañana por mí para preguntarme por mi vida privada", dijo a la periodista de la cadena.