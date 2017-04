Versos para adornar los pasos de cebra

Las esperas para cruzar las calles en Redondela son más amenas gracias al certamen cultural "Artelixo". Un centenar de alumnos de los tres institutos de la localidad, además de usuarios de la Asociación Lenda, adornaron ayer los pasos de peatones de la villa con poesías y mensajes con trasfondo. Una iniciativa con la que se pretende abrir un hueco en el festival al género lírico, al mismo tiempo que entretener el paseo de los transeúntes con la lectura.

Los conductores que durante la mañana de ayer transitaron por las calles de Redondela se sorprendieron con la presencia de decenas de niños escribiendo mensajes en los pasos de peatones. La original iniciativa forma parte de la programación del certamen "Artelixo", que durante esta semana llena todos los rincones de la localidad de obras de arte realizadas a partir de materiales de desecho.



La actividad contó con la participación de más de un centenar de alumnos de los institutos Illa de San Simón, Pedro Floriani y Mendiño, además de los usuarios del colectivo Lenda. "Con esta iniciativa pretendemos acercar la poesía a la gente y al mismo tiempo sorprender y entretener a los peatones que transitan por las calles", comenta Pedro Pérez, uno de los miembros de la organización de Artelixo, que destaca el éxito de la propuesta. "Los escolares se volcaron, les pareció una iniciativa muy interesante, y también creo que fue muy bien recibida por los viandantes por las reacciones que tenían cuando veían a los niños escribiendo los poemas", apunta.



Aunque la mayoría de los transeúntes destacaron la originalidad de los versos y mensajes, también hubo quien censuró que se pintara en la vía pública. "Como siempre las reacciones fueron dispares, y aunque casi todos nos felicitaron por la iniciativa, también hubo quien criticó que escribiéramos sobre la calzada. Pero eso también es parte de la esencia de Artelixo, que no deja a nadie indiferente", indica Pérez.



Aunque algunos de los poemas están firmados por autores célebres, muchos otros fueron creados por los propios escolares, con mensajes con alusiones al amor, al respeto y al cuidado del medio ambiente. "Todos contra o lixo, así o mundo mellora fixo"; "A terra non é do home, o home é da terra"; "Arte é lixo, lixo é arte". Estos son algunos de los mensajes que pueden encontrarse los redondelanos mientras esperan para cruzar en los pasos de peatones, unos textos realizados con rotulador como arte efímero que desaparecerá con el paso de los días hasta la próxima edición.