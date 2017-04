Cans acogerá el estreno mundial del filme "A historia dun satélite", que abrirá el festival

El Festival de Cans acogerá el estreno mundial de "A historia dun satélite", un largometraje dirigido por las hermanas Sonia y Miriam Albert-Sobrino, conocidas como las Also Sisters. Se trata del filme debut de estas hermanas gemelas, filmado en la Universidad de Utah -en la que ahora son docentes- y asesorado por Sterling Van Wagenen, cofundador del Festival de Sundance. Desde que comenzaron a producir sus primeros cortometrajes, las Also Sisters vieron sus cortas proyectadas en las pantallas de prestigiosos festivales como el Festival Internacional de Cine de Edimburgo, el Festival de Raindance, Cinespaña y también en el Festival de Cans, en el que estuvieron dos veces como participantes a concurso. "Sonia y Miriam son el perfil de realizadoras idóneas para nuestro certamen: debutantes, que dan el salto del mundo del cortometraje al del largo y que crecieron como profesionales a medida que lo hizo también el Festival".



Así lo indicó ayer la presidenta de la Asociación Arela, Keka Losada, en la presentación de la imagen gráfica y las camisetas del XIV Festival de Cans que tuvo lugar en la tienda del Rei Zentolo en Santiago de Compostela. El diseño, realizado por Rei Zentolo, se basó esta ocasión en una fotografía real de la propia organización del festival que refleja el "espíritu de cooperación, participación y trabajo colaborativo por el que se caracteriza el Festival de Cans". En la imagen central, varias personas están portando uno "can de Cans", rodeados de elementos tan característicos del festival como el chimpín, la iglesia que se sitúa del lado del Torreiro o las estrellas con las que dejan pegada cada año las personalidades más destacadas que pasan por el certamen.



El cineasta Alfonzo Zarauza, miembro del jurado de cortometrajes del esta edición también hizo públicos los nombres de las personas que lo acompañarán en la tarea de otorgar los premios de un concurso que "contará con dieciséis cortos de ficción y no ficción y cinco de animación". Serán Luisa Romeo (productora de cine), Mara Torres (periodista), José Antonio Quirós (cineasta), Sonia Castelo (actriz), Diana Toucedo (docente, cineasta y montadora) y César Goldi (actor).



Como broche final de la presentación, el festival hizo pública su canción oficial, un tema compuesto por Eladio Santos, músico de Eladio y los Seres Queridos, y que lleva por título "Se ti vés comigo a Cans".



En la presentación, el Festival de Cans avanzó también que los festivales afectados por el problema de las ayudas, llegaron esta semana a un acuerdo con Agadic, para que este organismo pueda aportar a los certámenes una parte de las ayudas solicitadas y paliar así el déficit de partida con el que varios festivales arrancarán en esta edición.