cRISTINA MÍGUEZ gOCE "Soy cofrade desde que nací y lucharé por que la Santa Casa dure otros 443 años"

Baiona encara una Semana Santa en femenino. Y la responsable es la entidad que organiza los principales actos religiosos, la Hermandad de la Santa Casa de Paz y Misericordia, que ha cumplido 443 años esta semana y se mantiene como la cofradía más antigua de Galicia, con unos 1.700 integrantes. Por primera vez en su historia, ha elevado a presidenta a una mujer, Cristina Míguez Goce. Una baionesa de 41 años que quiere ser "una cofrade más", sin protagonismo, y que asume el cargo con el objetivo de mantener una tradición que lleva en la sangre adaptándola, junto a sus compañeros de cabildo, a las costumbres del siglo XXI. Para ello, llama a las mujeres del municipio a colaborar como costaleras en las procesiones de los próximos días, para incrementar la plantilla de mujeres conformada el año pasado.



-¿Por qué se metió en esto?



-Mi abuelo y mi padre ya estaban en la hermandad, igual que mis hermanos y hasta mi hijo, de 8 años. Siempre he colaborado en las ofrendas, con las flores, con la organización... Después entré en el cabildo, acabé como vicepresidenta y ahora tenía todas las papeletas. En la asamblea de febrero cambiamos la directiva y entró gente nueva. Es importante que se renueve el cabildo para que la cofradía se conserve, ya que es la más antigua de Galicia.



-¿Es un reto ser la primera mujer al frente de una cofradía con cinco siglos de historia?



-No creo que cambie mucho mi función. Seguiré colaborando, ahora un poco más, claro. Soy cofrade desde que nací y lo llevo dentro, estoy muy orgullosa de mi hermandad. El objetivo es el mismo. Lucharé por que la Santa Casa dure otros 443 años. Y, por supuesto, por divulgar la Semana Santa de Baiona, que es muy bonita y nada tiene que envidiar a otras.



-¿Ha roto una barrera en el seno de la hermandad?



-Ya no. Es cierto que nunca hubo una presidenta, pero hace ya siete años que entró la primera mujer en el cabildo como secretaria. Hasta entonces, había cofrades de ambos sexos, pero la gestión era exclusivamente masculina. El año pasado conseguimos además que entrasen las primeras costaleras, cinco en total. Este año vendrán las mismas, pero necesitamos más para sacar un paso íntegramente llevado por mujeres.



-¿Será usted una de ellas?



-No puedo. Hasta ahora siempre he ayudado en la organización y esta vez me toca llevar el báculo como presidenta, pero todo se andará.



-¿Como se presenta la Semana Santa? ¿Algún cambio en el programa?



-Mantenemos la tradición. Organizamos los actos del Jueves Santo, la Procesión de los Pasos, a las 20.00, que recorre el casco histórico con los misereres. Del Viernes Santo se encarga la parroquia, con el Santo Entierro, también a las 20.00, y la procesión de la Soledad, a las 23.00, la de las mujeres.



-¿Muchas caras nuevas en el cabildo?



-Se ha renovado bastante. Los vicepresidentes son Salvador Blach Rodríguez, el primero, y Fernando Alonso Barra, el segundo. La secretaria es Mari Luz Iglesias Álvarez. Los vocales son María Jesús Estévez Soliño, Roberto Leyenda Martínez, Antonio Silva Durán, Alberto Rodríguez Carneiro, Alfonso Martínez Vilar, Manuel García Míguez, Flora Rodríguez Goce y Alfredo Álvarez Mariño.