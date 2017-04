Los recién nacidos de Gondomar acuden al pediatra a Nigrán o Baiona por falta de cupo

Naturales de Gondomar, pero con pediatra en Nigrán o Baiona. Los padres de los bebés gondomareños nacidos a partir del 1 de marzo han de decidir qué otro consultorio prefieren, ya que el de su municipio ha superado su capacidad asistencial. El Sergas ha cerrado el cupo y los desvía a cualquiera de los otros tres centros de salud de la comarca: los nigraneses de A Xunqueira y Panxón o el de Baiona. Así que las familias se ven obligadas a recorrer unos diez kilómetros de media, dependiendo de la parroquia en que residan, para llevar al niño al médico.



La profesional que presta servicio en Gondomar atiende ya a 1.300 niños, cien por encima de la ratio recomendada. Según indican fuentes del organismo de la Xunta, existía un reparto desigual de la carga de trabajo de las consultas de pediatría de la comarca. Los dos doctores de A Xunqueira y Baiona apenas superan el millar de pacientes, mientras que el de Panxón se ocupa de 970 niños en total. Así que la decisión se ha tomado, recalcan las mismas fuentes, "a petición de la propia pediatra gondomareña y de acuerdo con la unidad de atención primaria del Val Miñor, que coordina los cuatro centros de salud de los tres concellos, con el objetivo de garantizar una mejor atención".



Solo padres primerizos



La medida afecta únicamente a los padres primerizos. El Sergas garantiza que los bebés con hermanos que ya acuden al centro de salud de Gondomar sí pueden acceder a la misma consulta. También podrán hacerlo aquellos que, por problemas de transporte u otras razones justificadas, tengan dificultades para viajar a los municipios vecinos, "siempre que lo autorice la propia pediatra de Gondomar", señalan desde el departamento autonómico.



La situación se plantea de forma provisional durante tres meses. "En cuanto se compruebe su funcionamiento, se decidirá si es posible reabrir el cupo de Gondomar o no", apuntan responsables del Sergas que, por el momento, no han previsto incrementar la capacidad de atención del futuro centro de salud que prevé abrir el próximo año en la zona de As Ánimas. El proyecto ha salido a concurso por importe de casi 3 millones de euros y mantiene una única área de atención infantil, con una consulta médica y otra de enfermería para atender a todo el municipio.



El servicio de atención infantil de la villa condal se ha visto recortado además en las últimas semanas, a consecuencia de una baja prolongada de una de las pediatras de A Xunqueira, a la que la doctora de Gondomar sustituía varias horas cada mañana. El Sergas ha cubierto la ausencia este mismo lunes.