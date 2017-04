El PP rechaza en el Parlamento gallego las demandas vecinales para Chapela

El Parlamento de Galicia rechazó ayer una iniciativa del BNG que pedía al Gobierno gallego que impulsara un plan integral de actuaciones para mejorar la calidad de vida y minimizar el impacto de las diversas infraestructuras de comunicación en la parroquia de Chapela. En concreto, la iniciativa, defendida por el nacionalista Luís Bará, reclamaba que se incluyese la supresión del peaje de la AP-9 en el tramo entre Rande y Vigo, solicitar al Estado la transformación de la carretera N-552 en una calle urbanizada, agilizar los trámites para la recalificación de los terrenos destinados al nuevo centro escolar de Igrexa y aprobar la construcción de una escuela infantil en la "Finca da Ginaria" de Cidadelle, mantener el servicio de Correos en la parroquia y exigir a la concesionaria de la autopista la instalación de barreras contra el ruido y un pavimento que reduzca el impacto sonoro.



La propuesta de los nacionalistas fue rechazada por el voto en contra del grupo del PP, a pesar de la contradicción que supone que este partido en Redondela había apoyado todas estas reivindicaciones, e incluso participó en diversas manifestaciones de los vecinos para reclamar estas cuestiones.



El diputado popular Alberto Pazos, que actuó como portavoz en este asunto, aseguró que su grupo apoyaría todas ellas al considerar que eran temas que "ya estaban en marcha" o que "suponían un reconocimiento explícito de las políticas del PP en este área". Pese a todo, los populares condicionaron su apoyo a la no inclusión en la proposición no de ley de una enmienda del PSOE que sí fue aceptada por el Bloque, en la que se exigía que no se ponga en marcha el nuevo carril hasta que los niños del colegio Igrexa fuesen trasladados al nuevo centro escolar, que se ponga en valor las ruinas del castillo de Rande y se construya un nuevo puente de acceso a Trasmañó desde el Alto de Encarnación.



Pazos consideró las propuestas del grupo socialista como "una burla a los vecinos" ya que asegura que recoge "una lista de asuntos que en este momento el Concello de Redondela ya está negociando para minimizar el desastre que dejaron los gobiernos socialistas en Chapela". Asimismo definió la propuesta de los nacionalista de "carta a los Reyes Magos" porque "la mayoría de los deseos ya son compromisos ciertos y en proceso de ejecución fruto del trabajo de unas instituciones gobernadas por el PP".



El vicepresidente del Parlamento expulsó del pleno a dos vecinos de Chapela por protestar porque la mayoría de los parlamentarios abandonaron el hemiciclo cuando iba a iniciar el debate de la iniciativa del BNG.